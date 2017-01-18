أوباما في آخر مؤتمر له : الصحافة الحرة أساس الديمقراطيةالأربعاء، 18 يناير 2017 10:13 م
أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أن الحكومة الأمريكية لن تعمل بشكل جيد إذا لم يطلع المواطنون على كل ما تفعله الإدارة الحاكمة، موضحا أن الصحافة الحرة هي أساس الديمقراطية في الولايات المتحدة.
وقال الرئيس أوباما، في أخر مؤتمر صحفي له كرئيس للولايات المتحدة قبيل مغادرته للبيت الأبيض ـ إنه قدم نصائحه لرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن بعض القضايا الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، موضحا أنه عندما يستلم ترامب زمام الحكم سيكتشف التعقيدات التي تحيط باتخاذ القرارات.
وتعليقا علي القرصنة الروسية في الانتخابات الأمريكية، قال أوباما “عندما يتعلق الأمر بأمننا القومي فسنطبق القانون”.
واعتبر أوباما تدخل روسيا بأوكرانيا واحتلال القرم أعاد أجواء الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو، موضحا أن تخفيف العقوبات عن موسكو مرتبط بانسحابها من القرم.
وأكد الرئيس الأمريكي الذي تنتهي ولايته رسميا، الجمعة القادمة، أن من مصلحة الولايات المتحدة والعالم أن تكون هناك علاقات بناءة مع روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ مقاربة عدوانية ضد الولايات المتحدة، وذلك على حد وصفه.
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