أطلق اللاعب الأسطوري الهولندي ماركو فان باستن، والذي يعمل في الاتحاد الدولي لكرة القدم كمدير تطوير تقني للعبة، عشر أفكار من أجل تغيير لعبة كرة القدم على مدى السنوات المقبلة.

ونشرت صحيفة “الصن” الإنجليزية أفكار الهولندي التي ستحدث ثورة في كرة القدم التي جاءت على النحو التالي:

إلغاء التسلل:

أكد الأسطورة الهولندية انه يعلم كيف ستكون كرة القدم بدون قانون التسلل، مشيراً إلى أنه يريدها مثل كرة اليد.

استحداث نظام ركلات الجزاء بدلاً من البطاقات الصفراء:

ويقصد هنا أنه سيتم استبدال حصول اللاعبين على البطاقات الصفراء باحتساب ركلة جزاء حيث من الصعوبة أن يكمل فريق منقوصاً أمام آخر مكتمل في المباريات.

إلغاء التعادل:

وهنا سيتم تطبيق مقترح رئيس الفيفا بكأس العالم 2026 حيث سيلغي التعادل في مرحلة المجموعات واستبدالها بركلات الجزاء الترجيحية، ولكن أضاف فان باستن تصوره لتلك الضربات حيث اقتبس الفكرة من الدوري الأمريكي في عام 99 ، حيث يأمر الحكم الاعب بالجري مسافة معينة لتسديد الكرة في توقيت معين.

إيقاف الوقت آخر المباراة:

كما جرت العادة في اللعبات الأخرى في الدقائق العشر الأخيرة عندما تخرج الكرة من الملعب يتم إيقاف توقيت المباراة للحصول على الوقت الكامل في الدقائق العشر الأخيرة.

الإحتجاج على الحكم

يحق لكابتن الفريق فقط الإحتجاج على قرارات الحكام مثل كرة السلة.

الأخطاء:

يريد فان باستن تحديد عدد أقصى للأخطاء مثل كرة السلة فإن أي لاعب يخطي خمس مرات يخرج من المباراة وهو ما يسعى إليه لتقليل نسبة الأخطاء الغير مبرر لها.

تقليص عدد اللاعبين:

يسعى فان باستن لتقليص عدد اللاعبين من 11 لاعب للفريق الواحد إلى 8 فقط مثل كرة القدم للأعمار السنية الأصغر من 18 سنة.

زيادة التغييرات

يتم تطبيق هذا المقترح في كأس العالم 2026 بإضافة تغيير أو إثنين لتصبح 5 بدلاً من 3.

التغيير بدون إيقاف المباريات

أخيرا يسعى الفيفا للقيام بالتغيير في المباريات دون إيقاف اللقاء مثل كرة اليد والسلة كي لا يتم إضاعة وقت .