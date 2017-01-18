استهل مجلس الوزراء اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح رجال الشرطة البواسل الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع بمحيط كمين “النقب” الأمني الحدودي بمحافظة الوادي الجديد.

وثمن المجلس التضحيات الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة في الذود عن الوطن وأرواح المواطنين، والتصدي بكل قوة وبسالة للأعمال الإرهابية الجبانية التي تستهدف النيل من استقرار الوطن وعرقلة مسيرة البناء.