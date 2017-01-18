صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً بسقوط أحد أبراج الكهرباء “ضغط عالي” مساء اليوم /الأربعاء/ على العقار رقم 65 شارع السد من شارع الأربعين بمدينة السلام بالقاهرة.

وأفاد بيان أصدرته وزارة الداخلية بأن قيادات المديرية وقوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية المختصة انتقلت لموقع البلاغ، وبالفحص المبدئى تبين سقوط البرج بسبب اندلاع حريق بمقهى عشوائي كائن بالقرب من أحد أضلاع البرج وامتداد النيران إليه، ما أدى إلى تأثر البرج وانهياره على العقار المشار إليه.

وذكر البيان أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات، وأنه تم التنسيق مع أجهزة المحافظة المختصة لمعاينة العقار والاطمئنان على سلامته الإنشائية.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لرفع البرج، بالتنسيق مع شركة الكهرباء وأجهزة المحافظة، كما تم إخلاء العقار المشار إليه والعقار الملاصق له من السكان وفصل الكهرباء والغاز عن المنطقة محل البلاغ، ورفع كافة السيارات بمحيط العقار، فضلا عن عمل كردون أمنى على مساحة واسعة لإتاحة الفرصة لمعدات شركة الكهرباء للتعامل مع البرج.