اختفاء 124 كراسة إجابة لامتحان الدراسات الاجتماعية بالشرقيةالأربعاء، 18 يناير 2017 10:07 م
اختفى مظروف كراسات اجابة مادة الدراسات الاجتماعية الخاص بـ124 طالبا وطالبة بالشهادة الابتدائية فى مدرسة “الملكيين البحرية” التابعة لادارة الحسينية التعليمية بمحافظة الشرقية توجه به رئيس اللجنة لكنترول الشهادة الابتدائية لتسليمة إلا أنه اختفى في ظروف غامضة.
وصرحت فريدة مجاهد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بأن رئيس لجنة مدرسة الملكيين البحرية رجل مشهود له بالكفاءة والجدية والأخلاق الحميدة وأنه قام بتجميع أوراق الإجابات عقب انتهاء امتحان الدراسات الاجتماعية ووضعها في مظروف مغلق وتوجة لكنترول الشهادة الابتدائية في الإدارة التعليمية بالحسينية لتسليمة وأثناء تواجدة في الكنترول اختفى المظروف في ظروف غامضة.
وقالت إنه فور الإبلاغ عن الواقعة تم تشكيل لجنة لفرز جميع الأوراق والمظاريف الخاصة بإدارة الحسينية التعليمية ولم يعثر عليه فتم إجراء تحقيق إدارى معه وإخطار الاجهزة الآمنية التي بادرت بالقبض عليه واحالته للنيابة التي تولت التحقيق معه.
وأشارت إلى أنه لن يتم إعادة الامتحان مرة آخرى لطلاب تلك المدرسة في هذه المادة وأنه سيتم منح الطلاب متوسط درجات المواد الدراسية التي تم اختبارها، مؤكدة أنه لن يرسب أي طالب في تلك المادة بالمدرسة.
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