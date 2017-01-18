أعلنت الحكومة عن برنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة؛ لتلبية احتياجاتها الأساسية من الصحة والغذاء والتعليم، حتى نهاية العام المالي 2017 /2018.

فيما عرضت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني برنامج الحكومة الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والذي تضمن 7 محاور رئيسية لعمل الحكومة.

ويأتى على رأس قائمة المحاور، الحفاظ على الأمن القومى المصرى ومحور ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، الرؤية والبرنامج الاقتصادى للحكومة، بالإضافة إلى العدالة الاجتماعية وخدمة المواطنين، التنمية القطاعية، الإصلاح الإداري وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة، الدور الرائد على الصعيدين العربى والأفريقى وتصعيد هذا الدور على الصعيد الدولي.

وبحسب البرنامج، فإن الحكومة تستهدف من خلال «تكافل وكرامة» الوصول إلى 1.5 مليون أسرة فقيرة، على أن يمد البرنامج الأسر الفقيرة بالدعم النقدي، بشرط التزام الأسر المستفيدة بإلحاق أطفالها من سن 6 إلى 18 سنة بالمدارس، وانتظامهم بنسبة 80% على الأقل، وتوفير الرعاية الصحية للأم والطفل أقل من 6 سنوات، في مراكز تقديم الخدمات الصحية، ويوجه للمرأة في الأسرة، بهدف تمكينها اجتماعيا واقتصاديا.

كما يهدف برنامج كرامة توفير الحد الأدنى من الحماية والرعاية، لجميع الفئات المسنة، أكثر من 65 سنة، والأشخاص ذوي الإعاقة، درجة إعاقة 50%، وخاصة من هم عند خط الفقر الأدنى، وغير القادرين على العمل.

وبحسب ما جاء في البرنامج، فإن الموازنة التقديرية لبرنامج «تكافل وكرامة» تبلغ في السنة الأولى نحو 1.8 مليار جنيه؛ لتغطية ما يقرب من 600 ألف أسرة تقريبا، و4.3 مليار جنيه في السنة الثانية 2016/ 2017؛ لتغطية مليون أسرة، وتبلغ تكلفة السنة الثالثة 2017/ 2018 نحو 6.4 مليار جنيه؛ لتغطية 1.5 مليون أسرة، بإجمالي 12.5 مليار جنيه، على مدى الثلاث سنوات.