زادة يطلب من "كاس" إلغاء عقوبة الزمالك بسبب موندومو والحكم بعد شهرينالأربعاء، 18 يناير 2017 09:56 م
قررت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” تأجيل النطق في القضية المقدمة من اللاعب أليكسيس موندومو نجم الزمالك السابق، بعدما تقدم بشكوى عدم حصوله على مستحقاته المالية من القلعة البيضاء.
وكانت الجلسة التي جمعت هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي في المحكمة الرياضية بشأن النظر لشكوى أليكسس مندومو قد انتهت منذ قليل حيث طالب مندوب القلعة البيضاء من المحامي الفرنسي والخبير المالي المكلفان بالقضية، بإلغاء العقوبة.
وقررت المحكمة الرياضية تأجيل الحكم في القضية، على أن يتم الحكم خلال شهرين.
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