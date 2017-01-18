طريقة سهلة لتعلم لغة "جافا سكريبت"الأربعاء، 18 يناير 2017 10:36 م
بلا شك فإن لغة JavaScript تعتبر اليوم أحد الركائز الأساسية لتطوير الويب، إذ أنها اللغة الأساسية لتطوير واجهات تفاعلية إلى جانب كونها المدخل الأهم لفهم المكتبات الجاهزة المعتمدة على هذه اللغة.
ورغم توافر العديد من المصادر حول لغة “جافا سكريبت” عبر شبكة الإنترنت إلا أن المحتويات العربية التي تتناولها محدودة للغاية، ويعد كتاب تعلم JavaScript أحد المصادر العربية الجيدة في هذا المجال، حيث يشرح للمطورين أصحاب المعرفة المتوسطة باللغة كيفية عملها وصولاً إلى المعرفة المفصلة بآلية العمل، وهو موجه بشكل أساسي لفئة المبرمجين متوسطي المعرفة بلغة JavaScript، أي أنه يفترض معرفة مسبقة بهذه اللغة، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.
الكتاب من تأليف مطور الواجهات الأمامية Cody Lindley وصدر تحت اسم JavaScript Enlightenment ومن ترجمة عبد اللطيف ايمش، يقع الكتاب في 250 صفحة من المحتوى التقني المدعم بأمثلة عملية قابلة للتجربة مباشرة على المتصفح، وهو مقسم إلى ستة عشر فصلاً تشرح مختلف أنواع الكائنات المتوافرة في جافا سكريبت.
-
محافظ الجيزة يطمئن على سير امتحانات الشهادة الإعداديةWed, 18 Jan 2017 12:54:32 GMT
-
الحكم بالسجن 10 سنوات على بديع في «أحداث بئر العبد»
قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، بأحكام متفاوتة بين السجن 10 سنوات و25 عامًا، لـ52 من معارضي النظام الحالي، بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ...Wed, 18 Jan 2017 13:56:22 GMT
-
تبعية «تيران وصنافير» في عيون الصحافة العربية والأجنبية
أثارت قضية تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” جدلاً واسعاً علي المستوي الإقليمي والدولي خاصةُ بعد قرار المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة المصرية ببطلان توقيع ...Wed, 18 Jan 2017 15:40:12 GMT
-
الكشف عن ثغرة للتنصت في تطبيق "واتس آب"
ترك مصممو خدمة “واتس آب” للتراسل الفوري التي تمتلكها حاليا شركة “فيس بوك” ثغرة لقراءة واعتراض المراسلات من قبل المستخدمين الغرباء. وقال الخبير المستقل في جامعة ...Wed, 18 Jan 2017 11:42:41 GMT
-
عثرة تقنية تواجه هواتف "جوجل بيكسل"
يبدو أن النجاح الكبير الذي حققته هواتف جوجل “بيكسل”، يواجه عثرة تقنية، بعد أن اشتكى مستخدمون للجهاز من سوء نوعية الصوت الصادرة منه عندما يتم زيادة الصوت إلى أعلى ...Wed, 18 Jan 2017 12:54:32 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
طرق فعالة لكشف الكذب بسهولة
الكذب قد يفضحه المشاعر والسلوك، كما يمكن قراءة علاماته بين تعابير الوجه ومعالم التوتر والخوف، وتوجد دائماً علامات تلقائية تصاحب وجه المتكلم، وقد لا تتوافق ...Wed, 18 Jan 2017 19:23:13 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT