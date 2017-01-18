بلا شك فإن لغة JavaScript تعتبر اليوم أحد الركائز الأساسية لتطوير الويب، إذ أنها اللغة الأساسية لتطوير واجهات تفاعلية إلى جانب كونها المدخل الأهم لفهم المكتبات الجاهزة المعتمدة على هذه اللغة.

ورغم توافر العديد من المصادر حول لغة “جافا سكريبت” عبر شبكة الإنترنت إلا أن المحتويات العربية التي تتناولها محدودة للغاية، ويعد كتاب تعلم JavaScript أحد المصادر العربية الجيدة في هذا المجال، حيث يشرح للمطورين أصحاب المعرفة المتوسطة باللغة كيفية عملها وصولاً إلى المعرفة المفصلة بآلية العمل، وهو موجه بشكل أساسي لفئة المبرمجين متوسطي المعرفة بلغة JavaScript، أي أنه يفترض معرفة مسبقة بهذه اللغة، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

الكتاب من تأليف مطور الواجهات الأمامية Cody Lindley وصدر تحت اسم JavaScript Enlightenment ومن ترجمة عبد اللطيف ايمش، يقع الكتاب في 250 صفحة من المحتوى التقني المدعم بأمثلة عملية قابلة للتجربة مباشرة على المتصفح، وهو مقسم إلى ستة عشر فصلاً تشرح مختلف أنواع الكائنات المتوافرة في جافا سكريبت.