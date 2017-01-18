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بالصور.. العناية الإلهية تنقذ لاعب الزمالك من الموت المحقق
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بالصور.. العناية الإلهية تنقذ لاعب الزمالك من الموت المحقق

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:51 م
محيط - أحمد عبد الخالق

تعرض أحمد سمير لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والمعار لصفوف فريق المصري البورسعيدي، لحادث مروع.

ونشر اللاعب عبر حسابه على “انستجرام” صورته وهو غارق في الدماء وكتب عليها: “قل لن يصينا إلا ما كتب الله لنا الحمد الله على كل حال”.

وكان اللاعب قد أعير لصفوف المصري البورسعيدي في بداية الموسم ويؤدي بشكل جيد مع فريقه.

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