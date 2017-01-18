تعرض أحمد سمير لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والمعار لصفوف فريق المصري البورسعيدي، لحادث مروع.

ونشر اللاعب عبر حسابه على “انستجرام” صورته وهو غارق في الدماء وكتب عليها: “قل لن يصينا إلا ما كتب الله لنا الحمد الله على كل حال”.

وكان اللاعب قد أعير لصفوف المصري البورسعيدي في بداية الموسم ويؤدي بشكل جيد مع فريقه.