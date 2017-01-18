علق الإعلامي أحمد موسى على كل من تعاطف مع محمد أبوتريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بعد وضع اسمه على قوائم الإرهابيين، قائلا: “هو انتوا بتنقو القضاء، ده حكم محكمة مش على المزاج وعلى الجميع أن يحترم أحكامه”، موضحا أن “أبو تريكة” شارك في اعتصام رابعة.

وأضاف موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”: “النائب العام ما بيعرفش يفرق بين محمد مرسي وأبوتريكة والنائب العام مابيهزرش، وأبو تريكة مش مهم فهناك الجاسوس مرسي، وأبو تريكة كان لاعبا عظيما وهائلا، وجابلنا بطولات”.

وتابع: “أبوتريكة متهم بحكم محكمة، ومش لازم تطلعوا وتتكلموا كلاما فارغا، والنائب العام يعرف مين مول الجماعات الإرهابية ومين ما مولش، هي الناس دماغها لسعت ولا اتجننت، فهو متهم بدعم جماعة إرهابية”.