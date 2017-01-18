أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وليد فارس، أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اعتبر جماعة الإخوان جماعة إرهابية وهو نفس ما اعتبره مستشارو مجلس الأمن القومي الأمريكي موضحا أن ترامب أيضا قالها في خطاباته واعتبرها من الجماعات المتطرفة.

وقال خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز أن أهم شيء هو آلية اعتبارها جماعة إرهابية لافتا إلى مجلس النواب اقترح مشروع قانون صوت عليه الأكثرية وأنه لو مر هذا المشروع من مجلس الشيوخ سيوقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويوافق عليه.