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الأربعاء 18 يناير 2017 09:20 مساءً
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تشكيلة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو.. رونالدو مهاجم صريح
ريال مدريد ‎

تشكيلة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو.. رونالدو مهاجم صريح

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:29 م
محيط

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره سيلتا فيجو في لقاء دور ربع النهائي بكأس ملك أسبانيا.

وجاءت التشكيلة لتضم:

في حراسة المرمي: كيكو كاسيا.

في الدفاع: دانيلو، فاران ، راموس ، مارسيلو.

في الوسط: كاسيميرو ، كروس ، مودريتش ، فاسكيز ، اسينسيو.

في الهجوم: كرستيانو

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