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الأربعاء 18 يناير 2017 09:20 مساءً
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الشناوي: فضلت الخروج من لقاء مالي كي لا يشعر زملائي بالخطر
احمد الشناوي‎

الشناوي: فضلت الخروج من لقاء مالي كي لا يشعر زملائي بالخطر

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:09 م

أبدى أحمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر حزنه الشديد بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية في مباراة مالي، وقال إن حزنه سببه أنه كان يتمني الاستمرار مع الفريق والفوز بكأس الامم الأفريقية، ليكون أول لقب قاري في مشواره كلاعب.

وقال في تصريحات تليفزيونية اليوم الاربعاء إنه شعر بالإصابة بعد تغيير اتجاه جسمه بشكل مفاجئ لانقاذ مرماه من هدف مؤكد، وفضل الخروج من الملعب بعدها حتى لا يلعب وهو مصاب ويعرض فريقه للخطر.

ووجه الشكر لزميليه عصام الحضري وشريف اكرامي لتعاطفهما معه، متمنيا لهما التوفيق مع المنتخب المصري في البطولة الأفريقية.

وشدد الشناوي على أن مباراتي مصر أمام أوغندا وغانا في غاية القوة، وتمنى أن يفوز الفراعنة بهما، والتأهل للدور الثاني في البطولة.

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