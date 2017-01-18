النائب العام يأمر بالتحقيق مع أحمد موسى.. لهذا السبب!

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة البلاغ المقدم ضد الإعلامي أحمد موسى لنشره تسريبات صوتية لرئيس أركان الجيش السابق سامي عنان إلى نيابة 6 أكتوبر للتحقيق معه فيما هو متهم به من انتهاك حرمة الحياة الخاصة ومخالفة المادة 309 عقوبات وتعريض الأمن القومي للخطر.

كان المحاميان حميدو جميل البرنس وعلي أيوب تقدما ببلاغ حمل رقم٢٩١ عرائض النائب العام ضد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد بشأن نشره تسريبات صوتية لرئيس أركان الجيش السابق الفريق سامى عنان مع البرادعى بالمخالفة للقانون مما يستوجب فتح تحقيق فيه.

وأكد حميدو، أن النائب العام قرر إحالة البلاغ إلى النيابة الجزئية المختصة مباشرة دون النيابة الكلية لسرعة التحقيق في الواقعة.