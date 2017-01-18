"الصناعات الهندسية": مساع لزيادة صادرات الشركات عام 2020الأربعاء، 18 يناير 2017 09:01 م
> عمرو ابو فريخة: 4 آلاف شركة منها 200 شركة فقط تقوم بالتصدير
أكد المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للسلع الهندسية أن المجلس يستهدف إعداد برنامج تحفيزي للشركات الصغيرة ووضعها على خارطة التصدير، من خلال تطوير الأفراد ثم تطوير منتجات الشركة، وتجهيز الشركة للتصدير بمنهج قوى قادر على المنافسة، ثم يقيم المجلس مدى استفادة الشركات من البرامج التي يضعها المجلس التصديري.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر مشترك بين المجلس التصديرى وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، لاستعراض إستراتيجية عمل المجلس خلال الفترة القادمة، أن هناك تعديلا مقترحا لنظام رد الأعباء في مصر، ونسعى لبناء هرم في كل عاصمة تجارية في العالم ليكون علامة مميزة للمنتجات المصرية.
وتابع رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: إن هناك مساعٍ لزيادة إجمالي الصادرات لشركات القطاع خلال 2020، لافتا إلى أن هناك 4 آلاف شركة منها 200 شركة فقط تقوم بالتصدير.
وأوصى المجلس التصديري بضرورة العمل مع الشركات التي تحقق زيادة سنوية في الصادرات ووضع خطة عمل واضحة لضمان الاستمرارية في الزيادة والتطور حتى الوصول إلى تقييم الشركات الكبرى.
كما أوصى بضرورة التواصل مع الشركات التي تخفض صادراتها سنويا لمعرفة أهم المشكلات والمعوقات التي تواجهها والتغلب عليها مع وضع خطة عمل مناسبة، وكذلك ضرورة التواصل مع الشركات التي توقفت صادراتها تمامًا لمعرفة أهم الأسباب والمشكلات.
وأضاف أبو فريخة أنه تم تدريب 1500 شاب في المجتمع التصديري، منهم من يعمل في كبري الشركات الهندسية، ولدينا 4 قطاعات واعدة منها وسائل النقل، ومكونات السيارات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة منزلية تمثل 63% من صادرات القطاع الهندسي، و14 شركة تتصدر مشهد التصدير.
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