حقق فريق تشيزينا، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإيطالي، مفاجأة كبرى بعدما صعد إلى دور الثمانية لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، إثر تغلبه 2-1 على مضيفه ساسولو، الذي يلعب في الدرجة الأولى، في دور الستة عشر للمسابقة اليوم الأربعاء.

وقلب تشيزينا، الذي يحتل المركز الثامن عشر في دوري الدرجة الثانية المكون من 22 فريقا، تأخره بهدف مباغت حمل توقيع لورينزو بيليجريني في الدقيقة الرابعة، إلى فوز ثمين في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز كاميلو كياني وكريم لاريبي هدفي الضيوف في الدقيقتين 81 من ركلة جزاء و88.

هذه النتيجة أطاحت بساسولو، الذي يحتل المركز السادس عشر في دوري الدرجة الأولى، من بطولة الكأس مبكرا.