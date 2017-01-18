 Moheet on google
الأربعاء 18 يناير 2017 09:25 مساءً
روابط سريعة
تشيزنيا يطيح بساسولو من كأس إيطاليا
download (1)

تشيزنيا يطيح بساسولو من كأس إيطاليا

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:00 م
محيط - وكالات

حقق فريق تشيزينا، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإيطالي، مفاجأة كبرى بعدما صعد إلى دور الثمانية لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، إثر تغلبه 2-1 على مضيفه ساسولو، الذي يلعب في الدرجة الأولى، في دور الستة عشر للمسابقة اليوم الأربعاء.

وقلب تشيزينا، الذي يحتل المركز الثامن عشر في دوري الدرجة الثانية المكون من 22 فريقا، تأخره بهدف مباغت حمل توقيع لورينزو بيليجريني في الدقيقة الرابعة، إلى فوز ثمين في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز كاميلو كياني وكريم لاريبي هدفي الضيوف في الدقيقتين 81 من ركلة جزاء و88.

هذه النتيجة أطاحت بساسولو، الذي يحتل المركز السادس عشر في دوري الدرجة الأولى، من بطولة الكأس مبكرا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3