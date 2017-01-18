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البابا تواضروس يترأس صلاة عيد الغطاس بالإسكندرية
البابا تواضروس

البابا تواضروس يترأس صلاة عيد الغطاس بالإسكندرية

الأربعاء، 18 يناير 2017 08:57 م

ترأس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم /الأربعاء/ صلاة قداس عيد الغطاس بالكاتدرائية المرقسية وسط الإسكندرية، بحضور الأنبا بافلي أسقف قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا أيلاريون أسقف قطاع كنائس غرب، والقمص رويس مرقس الوكيل البابوي، وعدد كبير من الآباء والكهنة.

وترأس البابا تواضروس في البداية صلاة “اللقان” وهى صلاة على الماء المقدس الذي يستخدم للتبارك، وتقام صلاة اللقان في الكنيسة مرتين في العام، الأولى في يوم أحد السعف، والثاني في عيد الغطاس.

وشهدت الكاتدرائية المرقسية تشديدات أمنية مكثفة، وتم غلق الشوارع المحيطة وتحويل المسارات المرورية ووضع الكردونات الحديدية وتكثيف التواجد الأمني وإجراءات التفتيش للمشاركين في صلاة القداس.

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