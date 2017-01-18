 Moheet on google
الأربعاء 18 يناير 2017 09:17 مساءً
روابط سريعة
وزير الخارجية الإيطالي يناقش الأوضاع السياسية في ليبيا
وزير الخارجية الايطالي- باولو جنتيلوني

وزير الخارجية الإيطالي يناقش الأوضاع السياسية في ليبيا

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:37 م

ناقش وزير الخارجية الإيطالية أنجيلينو ألفانو ، اليوم الأربعاء ، مع مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، الوضع السياسي والإنساني والاقتصادي والمالي في ليبيا.

ووصف كوبلر عبر تغريدة له على موقع «تويتر» مساء اليوم ، لقاءه مع وزير الخارجية الإيطالي بأنه «اجتماع مثمر»، موضحًا بالقول: «تبادلنا الآراء حول الوضع السياسي الإنساني الاقتصادي والمالي في ليبيا».

واعتبر كوبلر في تغريدة ثانية أن قرار إيطاليا الخاص بإعادة فتتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس «يعد إشارة إيجابية ودليلا قويا على دعم جميع الشعب الليبي».

وقبل وصوله إلى إيطاليا قال كوبلر إنه اضطر إلى إلغاء رحلته إلى طبرق لعدم حصوله على موافقة هبوط طائرة الأمم المتحدة في المدينة، منوهًا إلى أنه لا يستطيع المساعدة من غير السماح له بالتواصل مع الليبيين.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، الأربعاء، أنه يجب السماح لموظفي الأمم المتحدة الذين يعملون على الملفات الإنسانية والتطوير بزيارة المدن، لمساعدة الليبيين في شرق البلاد.

وتابع: «نأسف لإلغاء زيارتنا إلى طبرق التي كانت مقررة اليوم لأسباب تقنية أدت إلى عدم أدت إلى عدم حصولنا على إذن الهبوط».

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3