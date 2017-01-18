وزير الخارجية الإيطالي يناقش الأوضاع السياسية في ليبياالأربعاء، 18 يناير 2017 09:37 م
ناقش وزير الخارجية الإيطالية أنجيلينو ألفانو ، اليوم الأربعاء ، مع مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، الوضع السياسي والإنساني والاقتصادي والمالي في ليبيا.
ووصف كوبلر عبر تغريدة له على موقع «تويتر» مساء اليوم ، لقاءه مع وزير الخارجية الإيطالي بأنه «اجتماع مثمر»، موضحًا بالقول: «تبادلنا الآراء حول الوضع السياسي الإنساني الاقتصادي والمالي في ليبيا».
واعتبر كوبلر في تغريدة ثانية أن قرار إيطاليا الخاص بإعادة فتتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس «يعد إشارة إيجابية ودليلا قويا على دعم جميع الشعب الليبي».
وقبل وصوله إلى إيطاليا قال كوبلر إنه اضطر إلى إلغاء رحلته إلى طبرق لعدم حصوله على موافقة هبوط طائرة الأمم المتحدة في المدينة، منوهًا إلى أنه لا يستطيع المساعدة من غير السماح له بالتواصل مع الليبيين.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، الأربعاء، أنه يجب السماح لموظفي الأمم المتحدة الذين يعملون على الملفات الإنسانية والتطوير بزيارة المدن، لمساعدة الليبيين في شرق البلاد.
وتابع: «نأسف لإلغاء زيارتنا إلى طبرق التي كانت مقررة اليوم لأسباب تقنية أدت إلى عدم أدت إلى عدم حصولنا على إذن الهبوط».
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