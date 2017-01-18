أكد الإعلامي أحمد المسلماني، الكاتب السياسي، أن الحكومة لم تنجح في نقل الرؤية الاقتصادية إلى المواطنين، موضحا أن الحكومة مثل الهاتف المحمول في وضع صامت، ولا تتحدث إلى المواطنين.

ولفت في حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على شاشة “الحياة”، اليوم الأربعاء، إلى أن المصريين قادرون على إنتاج أمور مشرفة، موضحا أن من وضع خطط المدن الحديثة في دول الخليج كالإمارات مصريين.