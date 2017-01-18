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المسلماني: الحكومة في الوضع "الصامت"
احمد المسلماني

المسلماني: الحكومة في الوضع "الصامت"

الأربعاء، 18 يناير 2017 09:21 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، الكاتب السياسي، أن الحكومة لم تنجح في نقل الرؤية الاقتصادية إلى المواطنين، موضحا أن الحكومة مثل الهاتف المحمول في وضع صامت، ولا تتحدث إلى المواطنين.
ولفت في حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على شاشة “الحياة”، اليوم الأربعاء، إلى أن المصريين قادرون على إنتاج أمور مشرفة، موضحا أن من وضع خطط المدن الحديثة في دول الخليج كالإمارات مصريين.

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