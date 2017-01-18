نفذ طيران العراق والتحالف الدولي 31 طلعة متنوعة ضد تنظيم (داعش) الإرهابي بالموصل ومحيطها شمالي العراق.. بينها 13 طلعة جوية للتحالف، منها ست طلعات قتالية دمرت آليات وقتلت العديد من الإرهابيين، وأمنت خمس طلعات استطلاع بطائرة مسيرة قتالية وطلعتين بالطيران المروحي.

وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق عبد الأمير يارالله، في الإيجاز الصحفي للعمليات العسكرية اليوم /الأربعاء/، إن طيران القوة الجوية العراقية نفذ أربع طلعات قتالية أسفرت عن قتل إرهابيين وتدمير معدات للتنظيم.. فيما نفذ طيران الجيش 12 طلعة قتالية لإسناد القوات البرية بالساحل الأيسر أسفرت عن مقتل إرهابيين وتدمير معدات إضافة إلى طلعتين بطائرة مسيرة قتالية ودمرت مواقع للتنظيم بمنطقة الرشيدية شمال شرقي الموصل.

ولفت يار الله إلى أن قوات الجيش بالمحور الشمالي حررت حي “القاضية 2” وتماست قواته مع الحي العربي بإسناد طيران العراق والتحالف الدولي وفجرت سيارتين مفخختين وقتل العديد من عناصر التنظم وتدمير ثلاثة مقرات للإرهابيين.

وفي المحور الشرقي بالساحل الأيسر، حررت قوات “مكافحة الإرهاب” بالاتجاه الشمالي المنطقة الأثرية وتل تركال ورفعت العلم العراقي فوقهما وقتلت العديد من الإرهابيين ودمرت معدات التنظيم بإسناد قوات التحالف الدولي.. واستكملت القوات في الاتجاه الجنوبي مهمتها وتواصل عملية التفتيش والتطهير للمباني والطرق بالمناطق المحررة.

كما واصلت قوات الشرطة الاتحادية بالمحور الجنوبي في الساحل الأيسر عمليات التفتيش والتطهير للأحياء المحررة وعثرت على عدد من الصواريخ والعبوات الناسفة، تم تفجيرها تحت السيطرة، ودمرت أربع جرافات وسيارة مسلحة برشاش أحادي بالساحل الأيمن بواسطة قصف دبابة “ابرامز” وصواريخ الكورنيت واستولت على أسلحة وعتاد للتنظيم.