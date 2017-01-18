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الهلال يتأهل لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين على حساب القيصومة
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الهلال يتأهل لدور الـ 16 بكأس خادم الحرمين على حساب القيصومة

الأربعاء، 18 يناير 2017 08:54 م
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صعد الهلال إلى دور الستة عشر لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2-1، على ضيفه القيصومية اليوم الأربعاء في دور الـ 32 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز العدالة على الباطن 3-2، والاتفاق على ضمك 2-0.

وتقدم القيصومية بهدف مباغت حمل توقيع بابا ابلاي ديوب، قبل أن ينتفض الهلال في الشوط الثاني ويسجل هدفين عن طريق سالم الدوسري وياسر القحطاني في الدقيقتين 66 و78.

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