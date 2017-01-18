مونديال اليد.. الدنمارك تفوز على البحرين.. وألمانيا تدهس بيلاروسياالأربعاء، 18 يناير 2017 08:42 م
حافظ المنتخب الدنماركي لكرة اليد على بدايته الرائعة في بطولة العالم الخامسة والعشرين المقامة حاليا في فرنسا وحقق انتصاره الرابع على التوالي بالتغلب على نظيره البحريني 30 / 26 اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة.
ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى ثماني نقاط لينفرد بصدارة المجموعة مؤقتا فيما مني المنتخب البحريني بالهزيمة الرابعة على التوالي وما زال رصيده خاليا من النقاط علما بأنه خرج مع نظيره الأرجنتيني من دائرة الصراع على التأهل للدور الثاني قبل مباريات هذه الجولة.
وينتقل المنتخبان البحريني والأرجنتيني بعد انتهاء فعاليات دور المجموعات إلى اللعب في دورة كأس الرئيس على المراكز من 17 إلى 24 .
وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 17 / 13 رغم العناد لذي أظهره المنتخب البحريني في المباراة ثم حافظ الفريق على انتصاره في الشوط الثاني.
وواصل المنتخب الألماني انطلاقته الرائعة في المجموعة الثالثة بالدور الأول لبطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا بفرنسا، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي، إثر تغلبه 31 / 25 على منتخب بيلاروسيا في الجولة الرابعة للمجموعة.
وعزز منتخب ألمانيا صدارته للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى ثماني نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب كرواتيا، الذي يواجه تشيلي في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة ذاتها.
في المقابل، تجمد رصيد منتخب بيلاروسيا عند نقطتين من فوز وحيد مقابل ثلاث هزائم، في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.
وظهر منتخب بيلاروسيا ندا حقيقيا للمنتخب الألماني خاصة في الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل 16 / 16، غير أن منتخب ألمانيا استعاد كثيرا من اتزانه المفقود في الشوط الثاني، ليحسم المواجهة لصالحه في النهاية بفارق ستة أهداف.
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