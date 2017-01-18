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إسرائيل تعلن بدء تشغيل النظام الصاروخي "آرو-3"
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو

إسرائيل تعلن بدء تشغيل النظام الصاروخي "آرو-3"

الأربعاء، 18 يناير 2017 08:46 م

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأربعاء بدء تشغيل درع صاروخية باليستية جديدة ومتطورة في إطار تحديث قدراتها الدفاعية.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تسلمت بالفعل نظام الدرع الصاروخية الجديد -الذي يحمل اسم “آرو- 3” (اسمه المحلي في إسرائيل- حيتس 3) وشاركت في إنتاجه شركة “بوينج” الأمريكية ومؤسسة الصناعات الفضائية الإسرائيلية المملوكة للدولة بتمويل من الولايات المتحدة.

وقالت “روسيا اليوم” إن نظام الدرع الصاروخية “آرو- 3” سوف يسهم بدرجة كبيرة إلى جانب نظام “آرو- 2” الذي دخل الخدمة بالفعل منذ عام 2000 في الحد من احتمالات قصف إسرائيل بالصواريخ الباليستية.

وأشارت القناة إلى ان نظام “آرو- 2” يتميز بالقدرة على اعتراض القذائف على ارتفاعات منخفضة وعالية، غير أن النظام الجديد “آرو- 3” يتميز بالقدرة على الانطلاق في الفضاء ورصد الأهداف والتعامل معها.

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