فى مؤتمر صحفى عقد اليوم، قامت دار نهضة مصر للنشر بالاعلان عن أحدث إصداراتها من الكتب الثقافية وكتب الأطفال والكتب التعليمية التى تقدمها خلال الدورة الثامنة والأربعين من معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى سيبدأ فى غضون أيام.

وتقدم الشركة مجموعة من العروض والتخفيضات خلال فترة المعرض تصل إلى 70% ، كما تنظم عدد كبير من الندوات وحفلات التوقيع لأبرز الكتاب والأدباء والشخصيات العامة.

قالت داليا أحمد إبراهيم مدير دار نهضة مصر، إن الدار سوف تشارك في الدورة الـ 48 من معرض القاهرة من خلال 5 صالات عرض؛ يتواجد بها إصدارات الدار فضلا عن حفلات توقيع لعدد من كبار الكتاب والمثقفين فضلا عن الندوات الثقافية وورش عمل وحكى للأطفال.

وأضافت إن إصدارات الدار تتنوع مابين الكتب الثقافية والتعليمية والترفيهية مضيفة أن الدار هي الوكيل الوحيد في مصر لشركة ديزني العالمية للرسوم المتحركة.

قالت نشوى الحوفي، مسئول النشر بدار نهضة مصر أن خطة الدار المتَّبَعة في النشر تشمل إصدار ما يَقرب من 500 كتاب خلال العام.

واستعرضت نشوى أحدث الإصدارات، ومنها ديوان شعري لمدحت العدل بعنوان “شبرا مصر”، وكتاب “زي مابقولك كدة “لإسعاد يونس، وكتاب “كلمة” للداعية مصطفى حسني، وكتاب “لماذا أنا إرهابي ولماذا أنت كافر” للكاتب محمد داود، وكتاب “أسر مسممة” للكاتبة سوزان فوروارد، ورواية “قرينة القلب” للكاتبة جيهان مأمون، وكتاب طالحب على الطريقة العربية” للدكتورة ريم بسيوني، وكتاب “كشكول الحب” للكاتب الكويتي عائض القحطاني، ومجموعة قصصية بعنوان “لحظات” للكاتب وليد يوسف.

وكتاب ساخر بعنوان “دش ساقع” لبسمة السباعي، و”صراع خلف الأبواب” للكاتبة رانيا حسين، و”شمس” لعفاف طبالة، و”لن أستشير المتشائم” لعائشة رافع، و”كتاب تاج السعادة” لسماح أبو بكر عزت، و”ترجمة قصص الأنبياء” للكاتبة لي لي محسن، فضلًا عن الإصدارات المترجمة وإعادة طباعة عدد من الكتب والسلاسل، مثل صرخة الرعب وهاري بوتر، وديزني وناشيونال جيوجرافيك.



