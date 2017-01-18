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الجابون تتعادل مع بوركينا فاسو بهدف في كأس الأمم الإفريقية
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الجابون تتعادل مع بوركينا فاسو بهدف في كأس الأمم الإفريقية

الأربعاء، 18 يناير 2017 08:20 م
محيط - أحمد عبد الخالق

تعادل منتخب الجابون مستضيف بطولة الأمم الإفريقية مع منتخب بوركينا فاسو بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء بإستاد دانجوندجي في الجولة الثانية من المجموعة الأولي بكأس الأمم الإفريقية بالجابون.
وتقدم منتخب بوركينا فاسو عن طريق بريجوسي ناكولما في الدقيقة 23 بعد أن نجح في الدخول في منطقة الجزاء وسط مدافعين ووضعها بسهولة في مرمي حارس الجابون ، وتعادل النجم الجابوني بيير-إيميريك أوباميانج في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.
وجاء الشوط الأول بين الفريقين سريعا وتبادلا إضاعة الفرص ، في محاولة من المنتخبين لأحراز أول فوز لهم بالبطولة، وفي الشوط الثاني كان المنتخب الجابوني الطرف الأفضل وسيطر علي مجريات الشوط دون إحراز أي أهداف ، بينما لعب منتخب بوركينا بتحفظ دفاعي واعتمد علي الهجمات المرتدة والتي شكلت بعض الخطورة القليلة علي مرمي الجابون.
وبتلك النتيجة يحصد لكل منتخب نقطة ليصبح رصيدهما نقطتين في المركزين الأول والثاني بالمجموعة ، في انتظار نتيجة المباراة الاخري بين الكاميرون وغينيا بيساو.

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