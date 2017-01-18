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أسامة نبيه: سنفاجئ أوغندا بتشكيل جديد لمنتخب مصر
اسامة نبيه

أسامة نبيه: سنفاجئ أوغندا بتشكيل جديد لمنتخب مصر

الأربعاء، 18 يناير 2017 08:40 م
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أكد أسامه نبيه، مدرب منتخب مصر أن مباراة الفراعنة أمام أوغندا، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون، قد تشهد مغامرة محسوبة في التشكيل، مشيرًا إلى وجود وقت لاختيار التشكيل الأنسب للمباراة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية اليوم الأربعاء: “نستعد بكل جديّة للمباراة، لأننا ندرك أنه لا يوجد في كرة القدم مباراة سهلة، والمنتخبات ستصعد بشق الأنفس للدور الثاني للبطولة”.

وقال نبيه، إن أحمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب والذي أصيب في مواجهة مالي، مستمر مع الفريق في الجابون حتى نهاية المشوار في البطولة، وسيتم علاجه هناك.

وأشار مدرب المنتخب المصري إلى أن محمد صلاح أدّى دوره أمام مالي بصورة جيدة، وتم استبداله برمضان صبحي حرصًا على عدم إجهاده.

من جهة أخرى، أكد محمد ابو العلا طبيب المنتخب المصري أن إصابة أحمد الشناوي تحتاج إلى علاج لمدة ثلاثة أسابيع بعدها يبدأ المشاركة في التدريبات.

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