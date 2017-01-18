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الصين تحتفل بعيد ميلاد أكبر دبة باندا سنًا في العالم
دببة دب قطبي

الصين تحتفل بعيد ميلاد أكبر دبة باندا سنًا في العالم

الأربعاء، 18 يناير 2017 08:12 م

احتفلت الصين، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد أكبر دبة باندا تعيش في الأسر في العالم، وتدعى “باسي”، بعد بلوغها السابعة والثلاثين أي نحو 140 سنة بعمر الإنسان وذلك في مدينة فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان جنوبي البلاد.

وتعد “باسي” التي ولدت عام 1980 أكثر دببة الباندا شهرة في الصين، حيث اختيرت عام 1990 كنموذج لتعويذة دورة الألعاب الآسيوية في بكين.

وظهرت الباندا وهى ترتدى تاج أمام معجبيها الذين حرصوا على زيارتها لمشاركتها في الاحتفال والتقاط صورها بتلك المناسبة السعيدة.

وقال مدير مركز بحوث دببة الباندا تشن يو تسون - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية - إن “باسي” تأكل وتنام الآن جيدا وتتحرك بحرية مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات، كما انخفض عدد ضربات قلبها من 110 في الدقيقة إلى 60، وتنام نحو 21 ساعة في اليوم، فضلا عن تمتعها بشهية جيدة حتى وصل وزنها إلى حوالي 100 كجم، معربا عن أمله في أن تصبح الباندا الأطول عمرا.

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