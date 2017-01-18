تزايد التركيز على إهدار الطعام خلال الفترة الأخيرة ولسبب وجيه، لذا علينا أن نبدأ في طرق أكثر عملية لوقف تلك المشكلة ولتوفير المال عبر كبح الرغبة الملحة في الشراء، خاصةً وأننا لا نكون في حاجة لما نشتريه وقتها أغلب الأحيان.

وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، قدم موقع Tree Hugger، بعض القواعد البسيطة في توجيه عجلة التسوق بعيداً عن شراء المزيد من الطعام الذي ينتهي به الأمر غالباً في صندوق القمامة كالتالي:.

1- لا تتسوق وأنت جائع

إنها استراتيجية معروفة لاتباع النظام الغذائي، لكن يُمكن بها مواجهة إهدار الطعام وتوفير المال، إذ توصل الباحثون إلى أن التسوق بينما يشعر المرء بالجوع لا يجعله يشتري الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية وحسب، بل إنه يشتري أيضاً كميات أكبر، فالشعور بالجوع يعزز بصورة طبيعية من الرغبة في الحصول على الأشياء، سواء كنت في حاجة إليها أم لا.

2- لا تتسوق وأنت مُجهد

كشفت دراسة سويدية أن الحرمان من النوم لا يؤدي فقط إلى شراء أطعمة ذات سعرات حرارية عالية، بل أيضاً يؤدي إلى لشراء الكثير وبكميات أكبر، كما توجد مشكلة أخرى عندما يتسوق المرء وهو مُرهقٌ تكمن في أنه يكون منجذباً نحو شراء الأغذية سهلة التحضير والوجبات الجاهزة، ما يؤدي إلى إهدار مزيد من الطعام، فضلاً عن كونها باهظة الثمن وتأتي في الغالب مع مواد تعبئة وتغليف مهدرة أيضاً.

3- اجلب صناديق التخزين الخاصة بك

في سعيها نحو العيش بدون أي إهدار لكميات الطعام تتسوق كاثرين، كاتبة موقع TreeHugger، ومعها جِرارها، حيث تجلب جِراراً فارغة إلى السوق كي تضع بداخلها الأغذية التي تجلبها من أقسام البقالة واللحوم والأسماك، لا تقتصر هذه الطريقة على كونها رائعة لتجنب التغليف، لكنها أيضاً مناسبة للسيطرة على مقدار الشراء حسب متطلباتك.

4- لا تشتر بكميات كبيرة

إن لم تكن تعرف أنك ستستخدم كل المنتج، لا تقع في خدعة “اشتر بكميات كبيرة لتوفر”، خاصةً مع الأغذية القابلة للتلف، إذ إن القليل من الادخار لن يعني شيئاً إن انتهى الأمر بهذه الأغذية وهي ملقاة في صندوق القمامة.

5- لا تنجذب نحو التخفيضات

إن كان أحد الأشياء التي تضعها على قائمة التسوق يُباع بتخفيضات فليست هناك مشكلة، لكن لا تنجذب نحو شراء أكثر مما تحتاج ما لم تكن متأكداً من أنك سوف تتمكن من استخدام ما اشتريت، كما ننصح بعدم شراء الأشياء المعروضة بأسعار مخفضة لأنه عرض جيد وحسب، إذ أن التسوق المدفوع بالعروض ينتهي به الحال إلى أن يكون تسوقاً مُهدراً.

إن أردت أن تحصل على الفائدة من التخفيضات، استخدم الكوبونات ومنشورات العروض الدورية وتأكد من أنك تضع الأشياء المعروضة في تلك النشرات بتخفيضات، على قائمة التسوق الخاصة بك.

6- تسوَّق باستمرار

رغم أن التسوق كل يوم أو كل يومين لن يناسب من يفضلون نموذج رحلة التسوق الأسبوعية الضخمة، إلا أن لهذا الأسلوب فوائده، لأنك تستغل ميزة الحصول على الطعام المحلي والطازج يومياً، وأيضاً يمكنك أن تتسوق لشراء ما يناسب حالتك المزاجية، بالإضافة إلى أن الطعام لن يبقى في ثلاجتك لفترة طويلة، ولن تكون في حاجة إلى تخزين كميات كبيرة من الطعام وهو ما يوفر الطاقة المستهلكة في عملية التخزين.. الخ.

عندما تكرر التسوق باستمرار، لا تستخدم سوى سلة يمكن حملها بيد واحدة بدلاً من عربة التسوق؛ لأنها لا تفعل شيئاً سوى أنها تهمس في أذنيك بأغانٍ سرية تغريك بملئها، ولابد من الحد من التخطيط لوجبات عديدة للأيام القادمة، لاستيعاب التغيير غير المتوقع في خطة الطبخ، وعند اتباع تلك الخطوات ستلاحظون كيف انكمشت الكمية التي تخرج من صندوق القمامة، تزامناً مع انكماش إجمالي مصروفات البقالة التي تنفقونها.