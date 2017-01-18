نقل " جورج بوش"إلى المستشفىالأربعاء، 18 يناير 2017 07:56 م
أعلن متحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب نقل الرئيس الأسبق إلى المستشفى للعلاج من مشكلات في التنفس.
ونقلت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله “إن الأطباء أكدوا استجابة بوش الاب / 92 عاما / للعلاج، ويأملون في خروجه قريبا من المستشفى”.
تجدر الإشارة إلى أن بوش الأب يعاني من أحد أشكال مرض باركنسون “الشلل الرعاش” ويستخدم كرسيا متحركا في الانتقال، ويعتبر أكبر الرؤساء الامريكيين السابقيين الذين مازالوا على قيد الحياة.
وكان مكتب الرئيس الأسبق قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أنه لن يشارك مع قرينته بربارة التي يتجاوز عمرها السبعين عاما في الاحتفال الذي يقام يوم الجمعة القادم بتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب لأسباب صحية.
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