وقع رجب نبيل مدافع وادى دجلة عقود انتقاله إلى المقاصة لمدة 4 مواسم ونصف لتدعيم دفاع الفريق الفيومى في الدور الثانى من عمر مسابقة الدورى العام بعد توقيع العقود بين الطرفين ودفع مقدم العقد من قبل مسئولى المقاصة.

كما حسم مسئولو المقاصة صفقة كريم ممدوح جناح دجلة من أجل تدعيم صفوفه بعد إتمام الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالصفقة بعد سلسلة من المفاوضات بين مسئولى دجلة والنادى الفيومى.

ووقع رجب نبيل على عقود انتقاله للمقاصة فى حضور محمد مجد المدير المالى والمشرف العام على فريق الكرة.

وبذلك يكون المقاصة قد حسم ثلاث صفقات بعد نجاح استعارة الغانى جون أنطوى من الأهلي بنية البيع بعد نهاية الموسم الجارى.

وفي سياق متصل وافق مسئولو الإسماعيلى على إعارة الثنائى سعد حسنى وعمرو عبد الفتاح “عمورى” لاعبى الدراويش إلى صفوف طلائع الجيش لمدة 6 شهور بدءا من فترة الانتقالات الشتوية، بعد دخول إدارة النادى العسكرى فى مفاوضات جادة للحصول على خدمات حسنى وعمورى لتدعيم صفوف الفريق فى الدور الثانى بالدورى.

ورحبت إدارة الإسماعيلى بإعارة عمورى لصفوف طلائع الجيش بسبب وجود لاعبين مميزين في مركز صانع الألعاب حيث يوجد في مركزه أكثر من لاعب مثل إبراهيم حسن وكريم بامبو وخالد عيد وإعارة حسنى لوجود باهر المحمدى ومحمد أبو المجد بوشا في الجبهة اليمنى

ومن المقرر أن يعود حسنى وعمورى لصفوف الإسماعيلى بعد نهاية إعارتهما إلى طلائع الجيش عقب نهاية الموسم الجارى، لاسيما أن إعارتهما للفريق العسكرى فرصة اللاعبين من أجل المشاركة فى المباريات.