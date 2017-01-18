انطلاق معرض الكتاب بمشاركة 35 دولة و670 ناشرالأربعاء، 18 يناير 2017 08:19 م
عقد د.هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم لإعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 48 والمقرر انعقادها فى الفترة من 26 يناير الجارى حتى 10 فبراير المقبل، بحضور السفير أحمد التازي سفير المغرب حيث تحل المغرب ضيف شرف على المعرض هذا العام ، وعادل المصري رئيس اتحاد الناشرين المصريين.
قال د.هيثم الإقبال على المعرض كبير جدا ولدينا لائحة انتظار ضخمة ، ونرحب بوجود المملكة المغربية كضيف شرف هذا العام ولديها برنامج ثقافى يليق بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ويشرف مصر .
وعن جديد المعرض قال د.هيثم ان هناك الكثير بداية من البوستر الذى تم اختياره بمسابقة تماشيا مع عنوان المعرض الرئيسى الشباب وثقافة المستقبل، ولدينا فعاليات كثيرة مرتبطة بالشباب وتفعيل مبادرات شبابية.
ومن الأشياء الجديدة أيضا أتوبيس دوت كوم مقدم من المركز القومى للطفولة والأمومة ، ولدينا 20 كمبيوتر متاحة للجمهور بالإضافة إلى المركز الإعلامى، وهناك معرض خاص بالطفل داخل أجنحة الأنشطة بها كتب للأطفال تمهيدا لعودة معرض الطفل.
العد التنازلي بدأ أمس على قنوات النيل المتخصصة ووجه د.هيثم الشكر لجميع الوزارات والهيئات لدعم للمعرض من هيئة السياحة ووزارة الشباب ووزارة التعليم وسنتيح رحلات المدارس مجانا.
وأعلن د. هيثم البوستر الفائز وهو من تصميم محمد عبد الفتاح وقد تقدم 81 مصمم تحت 35 سنة ولدينا 10متميزين، ستقيم معرض لهم داخل المعرض وهناك جائزة تميز لأصغر متسابق عمره 15 سنة.
وقال السفير أحمد التازي: أشكر من خلالكم مصر للدعوة التى وجهتها للمغرب ضيف شرف وهذا يعكس بالدرجة الأولى التميز فى العلاقات بين مصر والمغرب وهذا التميز مبنى على ركيزتين أساسيتين ركيزة شعبية وركيزة تضامنية، والتعاون الشعبى يحمل التعاون الثقافى والتعاون التضامنى هو التواصل فى القضايا الأساسية عبر التاريخ، ولتكون المشاركة معبرة عن هذا التضامن وتعبر عن الفكر المغربى عدد الفعاليات فهى متعددة ومتنوعة من حيث عناوينها وتنويعها وعدد المشاركين ونوعيتهم من أدباء وشعراء ومثقفين حوالى 60 ، والعنصر الرابع الذى يعكس التنوع عدد الكتب قد يصل إلى ألف عنوان وهذا الاهتمام نابع من البعد الشعبى والتاريخي والكتاب المغربى يعكس الفكر المغربي.
وقال عادل المصرى : معرض القاهرة هو عيد الناشرين كل عام هناك جديد بالمعرض والبرنامج الثقافى يؤثر على الجمهور بشكل مباشر ، وعلى مستوى الأجنحة هناك جديد كل عام وإعداد الكتب كبيرة رغم المشاكل التى تواجه صناعة النشر واتفقنا أن لا تزيد أسعار الكتاب على قدر الإمكان .
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