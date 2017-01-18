قد تكون الأمهات قاسيات أيضاً تجاه خطيبات أبنائهن، ربما بسبب الغيرة، أو لأنهن يردن الأفضل لهم أو لأسباب أخرى، فبعضن يكن متفتحات الذهن، في حين أن البعض الآخر يركزن أولاً على السمات السيئة للخطيبات.

لذا إذا لم تظهر والدة خطيبك حبها لكِ فلا تحزني، فهذا الأمر لا نهاية له، وربما لا يكون لهذا علاقة بك أو بتصرفاتك من الأساس، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، عن موقع Milliyet التركي، لكن إذا كانت لا تُحبكِ، ماذا يجب عليكِ أن تفعلي حينها؟.

ما الأخطاء التي تفعلينها؟

إذا كنتِ تتحدثين عن والدة خطيبك بالتلميحات أو تقللين من احترامك لها أثناء المناقشات الحادة، أو تقومين بحركات مصطنعة وزائفة في محاولة لترك انطباعات على أنك صديقة جيدة، فإن السبب أصبح واضحاً للغاية، وإذا كانت المشاكل بينك وبين والدة صديقك، فلا تحاولي إجباره أبداً على الاختيِار بينكِ وبين والدته، فالعديد منهم يختارون أمهاتهم في النهاية.

ما الأخطاء التي يفعلها خطيبك؟

أحد الأخطاء، هو أن يوافق على كل ما تقوله والدته، لكن بالطبع آراء والدته تكون مهمة وقيمة للغاية بالنسبة له، بينما إذا رأى أن وجهات نظرها أكثر أهمية وقيمة من آرائك، فسيكون أمراً جيداً إذا أعدت التفكير في علاقتكما، وفي هذه الحالة، يجب عليه أن يخصص مقدار الأهمية ذاتها لآرائك وآراء والدته، وأن يحاول أن يكون وسيطاً بينكما.

وإن لم تكن هناك أي أخطاء من ناحيتك، أو من ناحية خطيبك فإن الحلول ممكنة بالطبع، وإليك بعض منها:

1- تحدثي معه عن هذا الوضع، وبذلك سيفهم أن هناك مشكلة بين والدته ومعك، وإذا كان يهمه الأمر، سيبحث عن حل لهذه المشكلة المتواجدة بينكما. وفي هذه الحالة يجب أن تُظهري الاحترام تجاه والدته.

2 - تحدثي مع والدتك عن هذا الموضوع، لأنه سيكون من الجيد أن يكون لديكِ نظرة الأم المدركة لمثل هذه الحالات.

3- كوني لطيفة دائماً، وإذا أظهرت والدته الكُره لكِ، إياكِ أن تَنجرّي وراء ذلك، قومي بالعكس تماماً تجاهليه وابتسمي، ولا تقللي من لطفك واحترامك مهما تحدثت هي بشكلٍ غير لائق. هذا هو السلوك الذي سيزيد من قيمتك.

4- كوني مهذبة ومثالية، وفي نفس الوقت شخصاً واثقاً من نفسه، وإذا لم يدافع عنكِ خطيبك فيجب أن تدافعي عن نفسك، لكن لا تقللي من احترامِك ولا تحقري من نفسك.

5- اعرضي آراءك واحتَرمي آراء والدته حتى إذا لم تعجبها آراؤك على الأقل سترى أنك ذات شخصية قوية.

6- أما إذا لم تنفع أي من هذه الحلول، ووالدته لن تتغير بأي شكل، لا تجبري نفسكِ على هذا الحب، لأن المشاكل ستتفاقم مع الوقت، وأنتِ في غنى عنها بكل تأكيد.