الاتحاد الدولي للصحفيين يطلق نظام تأمين لتغطية "مناطق الخطر"الأربعاء، 18 يناير 2017 08:29 م
أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين توصله لاتفاق مع شركة تأمين كبرى على خطة فعالة من حيث التكلفة لتغطية كافة الإعلامين العاملين في مختلف مناطق العالم بما في ذلك مناطق الصراع.
وأوضح الاتحاد - في بيان اليوم الأربعاء - أنه اتفق مع شركة التأمين على توفير إمكانية تأمين كافة أعضاء النقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي في أي مكان في العالم، مبينا أن “التأمين على الصحفيين” هو نظام تأمين متخصص فقط في تأمين موظفي قطاع الإعلام دون قيود، ويغطيهم أينما قادتهم مهماتهم.
وتغطي البوليصة حوادث الوفاة والعجز، بالإضافة إلى الحوادث الطارئة، وإجلاء المرضى، وإعادة أصحاب البوليصة إلى الوطن عند الضرورة من أي مكان في العالم، بما في ذلك في المناطق الخطرة.
ووضعت شروط التأمين بمساعدة فريق من الصحفيين، بقيادة فرانك جيجليو، مدير أخبار سابق، يتمتع بـ42 سنة من الخبرة اكتسبها خلال عمله لدى “أ.ب.س”، و”فوكس نيوز”، وطاقم الاتحاد الدولي للصحفيين.
وقال جيجليو: ‘’تعتمد معظم وكالات الأنباء ووسائل الإعلام على الإعلاميين المستقلين لتغطية الأخبار الطارئة والأفلام الوثائقية والمناسبات الخاصة، فمن الضروري أن يكون كل فرد أو مجموعة مؤمنين بشكل صحيح”.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بلانجي: “في الوقت الذي يعتبر فيه التخطيط الدقيق للمهمات الميدانية أهم جزء في جمع المعلومات، ينبغي أن يحصل كل إعلامي على تأمين لائق وشامل يغطي كافة المخاطر التي قد يتعرض لها، وعمل الاتحاد الدولي للصحفيين مع الشركة لتقديم خطة تأمين شاملة بأسعار معقولة لجميع أعضاء نقاباته في جميع أنحاء العالم”.
وتقدم شركة “IOMA” للتأمين البوليصات بالتعاون مع شركة “لويدز” في لندن المتخصصة في التأمين، ويمكن التأمين بأقل من 12 يورو في الأسبوع لتغطية تصل إلى 100000 يورو، ويمكن الحصول على البوليصة خلال دقائق على الإنترنت عبر الموقع التالي: ww.insuranceforjournalists.com/if.
ويحصل حاملو بطاقة الصحافة الدولية من الاتحاد الدولي للصحفيين على خصم بقيمة 10% على أي بوليصة اختيرت من “التأمين على الصحفيين”.
يذكر أن العديد من شركات التأمين ترفض تقديم تأمين للصحفيين العاملين في المناطق الخطرة، وإذا قبلت تكون قيمة التأمين مكلفة جدا، ما يدفع الكثير من الصحفيين والمستقلين، بما في ذلك المنتجين الميدانيين والتقنيين الذين يغطون الأخبار في أكثر البلدان خطورة في العالم، للعمل دون أية بوليصة تأمين.
وسجل تقرير الاتحاد الدولي للصحفيين الخامس والعشرين للصحفيين والإعلاميين مقتل ما لا يقل عن 2297 إعلاميا في الفترة من 1990 إلى 2015، مع ارتفاع معدل القتل في العراق إلى 309، والفلبين 146، والمكسيك 120، وعلى الرغم من تدريب الإعلاميين على السلامة المهنية - وهي وسيلة أساسية للحد من المخاطر الصحفيين في الخارج، لا تزال هناك حاجة للمزيد من الجهود لتوفير بيئة عمل آمنة للإعلاميين.
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