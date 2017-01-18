محرز وأوباميانج منافسة مبكرة على لقب هداف الأمم الأفريقيةالأربعاء، 18 يناير 2017 08:15 م
دخل الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في منافسة مع نظيره الجزائري رياض محرز على لقب هداف بطولة الأمم الأفريقية في نستختها الحادية والثلاثون والمقامة في الجابون حالياً.
وكان رياض محرز قد احتل قائمة هدافي البطولة مبكراً بعدما ساعد محاربو الصحراء في التعادل أمام زيمبابوي بهدفين لكل منهما في لقاء الجولة الأولى.
وعاد أوباميانج لمشاركته علي رأس القائمة بعدما نجح في احراز هدف تعادل منتخب بلاده اليوم أمام بوركينا فاسو، وأيضا هدف التعادل أمام غينيا بيساو في لقاء الجولة الأولى أيضا.
وبذلك تناصفا هدافي البطولة حتى الآن في المركز الأول برصيد هدفين ويأتي من بعدهم كلاً من ساديو ماني وكارا مودجي السنغاليان وجونيور كبنانغا من الكونغو الديمقراطية وبريجوسي ناكولما ويوسوفو دايو البوركينيان وأندريه أيو الغاني وبينيامين موكادنجو الكاميروني وكوداكواشي ماهاشي ونياشا موشيكوي من زيمبابوي وجواري سواريس الغيني بهدف لكل منهم.
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