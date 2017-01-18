تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة لأول مرة عن المنافسة بينه وكريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 2016.

وكان البرتغالي قد ساعد منتخب بلاده في الفوز بكأس الأمم الأوروبية وناديه ريال مدريد في الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2016، بعدما وصفها بأنه أفضل سنة في حياته المهنية

ومع ذلك على عكس ما تنشره وسائل الإعلام بأن ميسي ورونالدو لا يتحدثان وبينهما خلافات كثيرة أعلن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العام 5 مرات بأنه لا توجد نوايا سيئة تجاه الدون.

وقال البرغوث الأرجنتيني في مقابلة لموقع “كوتش” البريطاني: “هناك احترام متبادل”، مشيرا إلى أن رونالدو لاعب عظيم استطاع تحقيق أشياء كبيرة لأن هذا ما هو عليه.

وأضاف: “حافزي، دائما لأصبح الأفضل هو العمل بجد مع برشلونة والأرجنتين لأرضي المشجعين”

<p>