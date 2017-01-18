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الأربعاء 18 يناير 2017 05:59 مساءً
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ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته 10 طلقات رصاص حية
اسلحة ، ذخائر ، رصاص

ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته 10 طلقات رصاص حية

الأربعاء، 18 يناير 2017 06:59 م

ضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، راكبا حاول تهريب 10 طلقات رصاص حية (عيار 9 ملي) والمحظور حيازتها بموجب القانون وذلك قبل سفره إلى تركيا.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول، إشتبه رجال الأمن في الراكب وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على خزينة مسدس تحتوي عل 10 طلقات ذخيرة حية.

من جانبه، أمر مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية إزاء الراكب وتم إلغاء سفره.

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