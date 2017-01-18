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رجل يشكو زوجته: "بتضربني"
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رجل يشكو زوجته: "بتضربني"

الأربعاء، 18 يناير 2017 07:25 م
كتب - عبد الرحمن دياب

شكا متصل لبرنامج “قلوب عامرة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الأربعاء، من أن زوجته تسبه دائمًا، قائلا “أنا تعبت من لسانها وانا مستحمل علشان ولادي، وانا متجوز من 20 سنة ومش عارف اعمل ايه”.

وردت الدكتورة نادية عمارة الداعية الاسلامي، خلال البرنامج، قائلة إنها سمعت من طرف واحد فقط، ويجب سماع الطرفان حتى تقف على صلب المشكلة، وأيًا كان الشخص الغلطان، يجب أن لا يكون التعامل بالشتيمة، وبهذه الطريقة.
وقالت للزوج “هذا وضع غير لائق بالمرة عليك كرجل، ان تتحمل سباب زوجتك، لأن ذلك سيظهر صورة سيئة للاطفال ضد امهم”.

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