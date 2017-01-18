أحال المستشار أحمد حلمي المحامي العام لنيابات شمال سوهاج 26 عضوا بجماعة الإخوان الإرهابية بمركز ومدينة طهطا إلى محكمة الجنايات اليوم الأربعاء، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة واشتراكهم في لجان العمليات النوعية للجماعة والتخطيط لعمليات تخريبية داخل المحافظة واستهداف ضباط ومركبات الشرطة وتلقيهم مبالغ مالية من الخارج مقابل تنفيذ عملياتهم التخريبية وطباعة منشورات تروج لفكر الجماعة وتحرض ضد الدولة والنظام الحاكم.

وكان ضباط قطاع الأمن الوطني بسوهاج قد ألقوا القبض على المتهمين وجميعهم من دائرة مركز ومدينة طهطا بعدما كشفت تحريات الجهاز عن قيام المتهمين في الفترة من شهر أغسطس من عام 2014 وحتى شهر يونيو 2015 بالانضمام إلى لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية والاتصال بعناصر التنظيم في الخارج لتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات والاتصال بالمراكز الحقوقية لإصدار بيانات عن وجود حالات اعتقال داخل السجون المصرية علي خلاف الحقيقة، وتخطيطهم لاستهداف ضباط ومركبات الشرطة، وإظهار وجود نقص في المواد البترولية وسعيهم لتكدير السلم والأمن العام عن طريق خلق أزمات بين المسلمين والأقباط.

وتم ضبط أجهزة كمبيوتر بحوزة عدد منهم ملحق بها طابعات كما تم ضبط مطبوعات ومنشورات تروج لفكر الجماعة وتحرض ضد الدولة ومؤسساتها وتحرض ضد الجيش والشرطة وتحرض على قلب نظام الحكم، وتبين من التحريات مشاركة المتهمين في اعتصام رابعة واعتصام ميدان الثقافة بمحافظة سوهاج.