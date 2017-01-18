 Moheet on google
الأربعاء 18 يناير 2017 06:12 مساءً
روابط سريعة
إحالة 26 عضوًا بالإخوان للجنايات
جمعية الاخوان

إحالة 26 عضوًا بالإخوان للجنايات

الأربعاء، 18 يناير 2017 06:56 م

أحال المستشار أحمد حلمي المحامي العام لنيابات شمال سوهاج 26 عضوا بجماعة الإخوان الإرهابية بمركز ومدينة طهطا إلى محكمة الجنايات اليوم الأربعاء، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة واشتراكهم في لجان العمليات النوعية للجماعة والتخطيط لعمليات تخريبية داخل المحافظة واستهداف ضباط ومركبات الشرطة وتلقيهم مبالغ مالية من الخارج مقابل تنفيذ عملياتهم التخريبية وطباعة منشورات تروج لفكر الجماعة وتحرض ضد الدولة والنظام الحاكم.

وكان ضباط قطاع الأمن الوطني بسوهاج قد ألقوا القبض على المتهمين وجميعهم من دائرة مركز ومدينة طهطا بعدما كشفت تحريات الجهاز عن قيام المتهمين في الفترة من شهر أغسطس من عام 2014 وحتى شهر يونيو 2015 بالانضمام إلى لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية والاتصال بعناصر التنظيم في الخارج لتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات والاتصال بالمراكز الحقوقية لإصدار بيانات عن وجود حالات اعتقال داخل السجون المصرية علي خلاف الحقيقة، وتخطيطهم لاستهداف ضباط ومركبات الشرطة، وإظهار وجود نقص في المواد البترولية وسعيهم لتكدير السلم والأمن العام عن طريق خلق أزمات بين المسلمين والأقباط.

وتم ضبط أجهزة كمبيوتر بحوزة عدد منهم ملحق بها طابعات كما تم ضبط مطبوعات ومنشورات تروج لفكر الجماعة وتحرض ضد الدولة ومؤسساتها وتحرض ضد الجيش والشرطة وتحرض على قلب نظام الحكم، وتبين من التحريات مشاركة المتهمين في اعتصام رابعة واعتصام ميدان الثقافة بمحافظة سوهاج.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3