فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على فريق نادي إنبي بهدفين نظيفين أحرزهما إبراهيم حسن وبهاء مجدي، في المباراة الودية التي أقيمت، عصر اليوم الأربعاء، على ملعب أحد فنادق الإسماعيلية.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من : محمد مجدي في حراسة المرمى وباهر المحمدي ومحمد هاشم، ويوسف منصور، وشريف عبد الفضيل، أحمد جمال، وبهاء مجدي في خط الدفاع وحسني عبد ربه وعمر الوحش، ومحمد فتحي، ومحمود متولي، ومحمد أبو المجد “بوشا” في خط الوسط وإبراهيم حسن وأحمد الصعيدي في خط الهجوم.

وحرص الجهاز الفني للداويش على الاطمئنان على قوامه الأساسي استعدادًا لمنافسات الدوري العام وكأس مصر.

واتفق الجهاز الإداري بالنادي الإسماعيلي مع ثلاثة أندية لخوض مباريات ودية بناءً على طلب التشيكي فرانز شتراكا المدير الفني للفريق، وذلك أيام 24 و28 يناير الجاري و2 فبراير القادم.

حيث سيواجه الإسماعيلي فريقي السكة الحديد والمقاولون العرب على ملعبهما خلال تواجده بالمعسكر المغلق الذي سيقام بالتجمع الخامس بالقاهرة.

في حين يستضيف الإسماعيلي فريق وادي دجلة مطلع الشهر المقبل بالإسماعيلية، في آخر لقاءاته الودية استعدادًا لمباراة سموحة في ثمن نهائي كأس مصر.