التعادل يسيطر على الشوط الأول بين الجابون وبوركينا فاسو

انتهى الشوط الأول من مباراة بوركينا فاسو والجابون بالتعادل بهدف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لأمم أفريقيا 2017 بالجابون.

وتقدم منتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 23 عن طريق بريجوسي ناكولما، ونجح اوباميانج إدراك التعادل في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

ويقع المنتخب الجابوني في المجموعة الاولى بحانب بوركينا فاسو والكاميرون وغينيا بيساو، وتبادل المنتخبين السيطرة على الكرة، وفشل الجابون في استغلال عاملي الأرض والجمهور للتقدم بالنتيجة.