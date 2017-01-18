أكد جمال عبدالجواد، أستاذ علوم السياسية، أن الحكومة تحملت مسئولية إتخاذ قرارات صعبة غير شعبية، موضحا أن هناك قصور فى أداء الحكومة.

وقال في حواره ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، إن القرارات الاقتصادية خاصة المتعلقة بسعر الصرف كانت يجب أن تتخذ”، لافتًا إلى أنه يجب توجية الشكر لمن قام بتلك القرارات.

وأوضح أن الغالبية العظمة من الشعب يرون أن تلك القرارات لا مفر منها ولكن بعد فترة من تطبقها جعلت المواطن “غير مرتاح” وفى حالة صدمة بسبب ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن المواطن يستعجل النتائج الإيجابية لتحرير سعر الصرف.