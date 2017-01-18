

استيقظت “نهلة. ش” البالغة من العمر 69 سنة، على خبر زواج زوجها العجوز “إسماعيل. م” البالغ 74 عاما، من فتاة ثلاثينية، فقررت أن تتقبل الأمر وتخبر زوجها أنها على علم بزواجه الحديث، ليفاجئها أنه متزوج من ثلاث نساء في فترة لم تتجاوز الشهر، فطلبت الطلاق لكنه رفض، ولم تجد سبيلا إلا طلب الخلع بعد زواج استمر أكثر من 35 سنة.

وتقدمت “نهلة. ش” بدعوى رقم 5475 لسنه 2016، تطلب الخلع من زوجها “إسماعيل. م” معلنة أسبابها في ذلك أنها صبرت على فقرة وقلة حيلته وكذلك صبرت بعدما علمت أنه لديه بعض المشكلات في الإنجاب، لأكثر من 35 سنة زواج، وفوجئت بزوجها العجوز يبيع أملاكه بحجة أنه يريد الأموال ليضعها في البنك فلا ولد لهم يورثهم أو غيره، وحدثها عن رغبته في أخذ منزل جديد لهم وأن يأتي لها بخادمة لتستريح في أواخر عمرها، وأن يأخذها لعمل عمرة.

وأضافت في الدعوي بالفعل اشتري منزلا جديدا، لكنه قرر أن يعيد شبابه ويتزوج من جديد، فتزوج من ثلاث نساء في أقل من شهر، وأسكن كلا منهن في طابق خاص بها بمنزله الجديد، وكثرت الشائعات بالمنطقة عنه أنه فقد عقله، وأطلق الجيران عليه “الحاج متولي”.