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الأربعاء 18 يناير 2017 06:00 مساءً
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رئيس ألمانيا المنتهية ولايته يدعو في خطابه الأخير للحفاظ على الديمقراطية
الرئيس الألماني يواخيم جاوك

رئيس ألمانيا المنتهية ولايته يدعو في خطابه الأخير للحفاظ على الديمقراطية

الأربعاء، 18 يناير 2017 06:44 م
وكالات

دعا الرئيس الألماني المنتهية ولايته يواخيم جاوك، اليوم الأربعاء، إلى الحفاظ على الديمقراطية، والتحلي بالشجاعة لمواجهة التحديات الحالية بشكل يُبقي ألمانيا كبلد يُحبذ العيش فيه.

وقال جاوك - في خطاب ألقاه في برلين يختم به فترته الرئاسية: “إننا نعيش في جمهورية تتيح إمكانية تحقيق السعادة الشخصية والتقدم والحرية، وتحاول ربطها بتساوي الفرص والعدالة الاجتماعية”.

وحذر جاوك من المخاطر التي تهدد الديمقراطية في ألمانيا، مشيرا إلى تراجع القوة الرابطة التي تجمع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الأزمات في أوكرانيا وسوريا شكلت تحديات بالنسبة للسياسة الخارجية الألمانية في وقت تفاقمت فيه المخاطر الإرهابية وزاد فيه المد الشعبوي.

وأضاف جاوك أن هذا المد ينشر أفكار التقوقع على الوطن ورفض الأجانب وحرية التجارة ويضع الدستور الديمقراطي موضع تساؤل، لافتا إلى أن هناك هجوما على الديمقراطية الليبرالية وعلى المشروع السياسي الأوروبي، موضحا أن الأمر يتطلب بذل مجهودات كبيرة لتقوية ألمانيا في المستقبل.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان الألماني رئيسا جديدا للبلاد في الشهر المقبل يعتقد إلى حد شبه مؤكد أنه سيكون وزير الخارجية الحالي فرانك فالتر شتاينماير.

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