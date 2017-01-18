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حبس قوادة وساقطة بتهمة ممارسة الدعارة داخل شقة بحي السفارات
جريمة دعارة ندم قتل

حبس قوادة وساقطة بتهمة ممارسة الدعارة داخل شقة بحي السفارات

الأربعاء، 18 يناير 2017 06:42 م

قضت  محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار رامى عرائس وحضور ضياء الأحمداوى ممثل النيابة العامة وأمانة سر أحمد أبو السعود  بحبس  قوادة 5 سنوات، وموظفة 3 سنوات، وغرامة 300 جنيه، ومراقبة مدة مماثلة للحكم  فى اتهامهما بممارسة الرذيلة داخل شقة بحى السفارات.

كانت نيابة أول ميدنة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب، أحالت المتهمين للمحاكمة العاجلة، واعترف راغب المتعة “طبيب أسنان” أمام المستشار مروان إبراهيم، وكيل نيابة أول مدينة نصر، بدفع 1000 جنيه للقوادة صاحبة الشقة لممارسة الرذيلة مع الموظفة، وأنه اعتاد التردد على تلك الشقة.

كانت معلومات وردت للعقيد أحمد حشاد، وكيل إدارة النشاط الداخلى بالإدارة العامة لمباحث الآداب، بإدارة “أمل.م” ربة منزل شقة فى حى السفارات بمدينة نصر للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام مقابل 1000 جنيه فى الساعة الواحدة.

وبإخطار اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، أمر بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء وليد رشدى نائب المدير للقبض على المتهمين فى حالة تلبس.

وعقب تقنين الإجراءات، داهم اللواء وائل جبريل، والعميد عماد عكاشة، الشقة وضبط المتهمة و”م.س” طبيب أسنان أثناء ممارسته الرذيلة مع “دعاء.أ” موظفة، وحرزت القوة 1300 جنيه كانت بحوزة المتهمين، و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم أمام اللواء أسامة عايش نائب المدير العامة لمباحث الآداب، اعترفوا بممارسة الدعارة.

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