أثار الإسباني الدولي دييجو كوستا مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي الجدل في الأسابيع الأخيرة، حيث لم يتدرب مع النادي اللندني ولم يشارك في مباراة ليستر سيتي، كما أنه تدرب وحيدًا يوم الإثنين الماضي.

صحيفة “ذا صن” البريطانية قالت إن نادي تشيلسي الإنجليزي فرض غرامة على اللاعب بقيمة 185 ألف جنيه إسترليني قبل السماح للاعب بالعودة إلى التدريبات الجماعية للفريق مرة أخرى اليوم.

ويبدو أن اللاعب الإسباني قد قرر البقاء في صفوف نادي تشيلسي على الرغم من أنه تلقى عرضًا خياليًا من أحد أندية الدوري الصيني.

ويحتاج نادي تشيلسي لمهاجم الإسباني الدولي للعودة لصفوف الفريق مرة أخرى والمشاركة في المباريات المقبلة، حيث يعتبر كوستا القوة الضاربة في هجوم البلوز تشيلسي.

واختتمت الصحيفة بأن نادي تشيلسي رفض التعليق حول قضية الغرامة المفروضة على اللاعب عندما تم سؤال أحد المسؤولين داخل النادي عنها.