أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة إنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تنخفض معدلات التضخم من 20% إلى 18 % في الربع الأخير من العام المالي الحالي.

وأردف وزير التخطيط في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن انخفاض معدلات التضخم سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق.