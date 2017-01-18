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40 ألف طن أسمدة لتوزيعها على المزارعين بكفرالشيخ
اسمدة زراعية

40 ألف طن أسمدة لتوزيعها على المزارعين بكفرالشيخ

الأربعاء، 18 يناير 2017 06:40 م

قال وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، المهندس محمد عبدالله، إنه تم استلام 40 ألف طن أسمدة زراعية لتوزيعها على الجمعيات الزراعية وفق تصنيفات الحيازات الزراعية للمزارعين.

وأضاف عبدالله، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء، أن الأسمدة المقررة لمحافظة كفرالشيخ تبلغ 49 ألف طن احتياجات الفلاحين للموسم الشتوي وجاري توريد الكمية المتبقية من مصانع الأسمدة وسيتم التوزيع أولا بأول حرصا على احتياجات المزارعين للمحاصيل الشتوية (البنجر والفول والقمح والبرسيم).

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