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محافظ الغربية: الانتهاء من 25 مشروع صرف صحي وبناء 122 مدرسة
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محافظ الغربية: الانتهاء من 25 مشروع صرف صحي وبناء 122 مدرسة

الأربعاء، 18 يناير 2017 06:34 م

قال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء من 25 مشروع صرف صحي وبناء 122 مدرسة خلال عام 2016 ، مشيرًا إلى أن حجم التبرعات المقدمة من مواطني المحافظة بلغت 350 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال لقائه بالمتدربين المشاركين في برنامج التعداد لعام 2016، والذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأقيم بالمجلس الشعبي المحلي بطنطا.

ويتضمن التدريب ثلاث مراحل الأولى بدأت السبت الماضي وتستمر حتى غد الخميس، ويشارك فيها عدد من الخريجين الشباب وتهدف هذه المرحلة إلى تعريف المتدربين بأهمية التعداد السكاني ودور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والإسهام في وضع خطط الدولة المستقبلية وكذا طريقة حصر المباني ومكوناتها.

وحث لمحافظ - خلال اللقاء - الشباب على ضرورة عمل مشروعات صغيرة، مؤكدًا أنه سيتم فتح المدارس الفنية والكليات التطبيقية التخصصية لتدريب الشباب على كافة الحرف لرفع مستوى التأهيل الفني والعلمي للشباب، كما طالبهم بالاستفادة من الأفكار ودراسات الجدوى والمشروعات التي يقدمها برنامج مشروعك للقضاء على البطالة وخلق فرص عمل للشباب.

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