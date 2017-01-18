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الأربعاء 18 يناير 2017 06:10 مساءً
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الولايات المتحدة تنشر المقاتلة الشبح F-35 في اليابان
المقاتلة F35

الولايات المتحدة تنشر المقاتلة الشبح F-35 في اليابان

الأربعاء، 18 يناير 2017 06:36 م
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أعلنت وكالة “كويدو” أن الولايات المتحدة نشرت في القاعدة العسكرية “إيفاكوني” أول مقاتلتين أمريكيتين من طراز F-35، وبالتالي شرعت في نشر هذه المقاتلة خارج الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة تخطط لنشر 16 مقاتلة شبح من طراز F-35 في القاعدة العسكرية “إيفاكوني” لكي تحل محل المقاتلات القديمة F/A-18 и AV-8 Harrier.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم نشر حوالي 60 طائرة أمريكية في القاعدة في النصف الثاني من عام 2017، وفقا لخطة إعادة تنظيم القوات الأمريكية في اليابان.

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