أكدت متصلة تدعى “هدى”أن زوجها يشاهد الأفلام الإباحية، وهي تريد أن تمنعه من ذلك وتقربه من الله، ولا تستطيع، موضحة أنها ليست مقصرة في شئ معه.

وقالت “هدى”، لبرنامج “قلوب عامرة” المذاع عبر فضائية الحياة، إنها متزوجة منذ 7 سنين، وكان قبل الزواج ملتزم، وواجهته اكثر من مرة، ولكن دون جدوى، وتابعت: “انا زعلانة عليه، وتعبانة نفسيا جدا ومش عارفة اعمل ايه”.

وردت عليها الدكتورة نادية عمارة، الإعلامية، أنه إذا اعتاد الانسان فعل الحرام، ولم يستطيع ايقافه، سيظل مستمر في هذا، مؤكدةً أن الحرام لا يروي ويثير الإنسان للمزيد.

وشددت على أن النبي صل الله عليه وسلم، نصحنا بعدم النظر للعورات، لأنها كبيرة من الكبائر، ويجب الالتزام بتعاليم الرسول، مضيفةً: “يجب استحضار عظمة الله في قلوبنا عند فعل مثل هذه المحرمات، وان لم نتعظ ونتراجع فهذه كارثة”.